سفارة إسبانيا في مصر تحتفل بيوم التراث العالمي بإقامة معرض مفتوح بالقاهرة

تحتفل سفارة إسبانيا في مصر بيوم التراث العالمي، من خلال إقامة معرض عام حول محيط السفارة بشارع إسماعيل محمد بالزمالك حتى 30 نوفمبر.

يحتوي المعرض، على صور بعض المدن الإسبانية التي تم إدراجها ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، لمواقع التراث العالمي، ومنها على سبيل المثال، مدن ألكالا دي إيناريس، وأفيلا، وبايزا، وكاسيريس، وإيبيزا، وميريدا، وسلامنكا، وتوليدو، وأوبيدا.

قائمة اليونسكو للتراث العالمي

وأعلنت السفارة في بيان، أنه سيكون متاح رموز الاستجابة السريعة «كيو أر كود QR Code»، لمساعدة المارة والزوار، الذين سيستوقفهم المعرض للحصول على مزيد من المعلومات حول جميع المدن الإسبانية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأوضحت أن الهدف من يوم التراث العالمي، الاحتفال بذكرى توقيع الاتفاقية المنوطة بحماية تراث الإنسانية الثقافي والطبيعي والموقعة في باريس، 16 نوفمبر 1972.

وأدرج نحو 1154 موقع من 167 دولة حول العالم، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: التراث الثقافي، والتراث الطبيعي، والتراث المختلط.

49 موقعا إسبانيا مسجلا ضمن قائمة اليونسكو

في الوقت الحالي، يوجد لدى إسبانيا 49 موقعا مسجلا ضمن قائمة اليونسكو، وهي مواقع محمية ويتم الحفاظ عليها بشكل خاص، منها 43 موقع مسجل كتراث ثقافي، وأربعة مواقع مسجلة كتراث طبيعي، وموقعين مسجلين ضمن قسم التراث المختلط.

وبذلك تنضم إسبانيا لدول أخرى في مهمة الحماية والحفاظ على ثراء التراث الثقافي والطبيعي، وكذلك غير المادي حول العالم.

ولمزيد من المعلومات، حول المدن الإسبانية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، اضغط هنا