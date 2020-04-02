سفارة مصر في مدريد تنفي تسيير طائرة إلى أعضائها لمغادرة إسبانيا

نفت سفارة مصر في مدريد، اليوم، ما يجرى ترويجه بخصوص إرسال طائرة لنقل أعضاء السفارة لمغادرة إسبانيا.

وذكرت السفارة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك شائعات يروجها البعض بشأن إرسال طائرة لأعضاء السفارة لمغادرة إسبانيا، مضيفة أن هذا كلام خاطئ ولا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن كل أعضاء السفارة موجودون بأسرهم في مدريد بكامل قوتها، ولم ولن تمنح إجازات استثنائية أو اعتيادية.

وشددت على أن السفارة لن تغادر حتى بعد آخر مصري أو مصرية ومن المستحيل أن يغادر عضو واحد بالسفارة.

وأكدت سفارة مصر بمدريد أنها تعمل جاهدة؛ لتوفير طائرة لجميع الرعايا المصريين، داعية إلى "التزام الصبر لأننا عالقون أيضًا ونعاني نفس معاناتكم وإنما سنظل متواجدين لتوفير الخدمات للمصريين جميعًا".