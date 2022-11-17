مراسلة القاهرة الإخبارية في غزة عن حريق جباليا: المنطقة مكتظة وكان من الممكن وصول الضحايا للمئات

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إن منطقة جباليا، معروفة بأنها أكثر المناطق السكانية ازدحاما بين كل محافظات قطاع غزة، خاصة مخيم جباليا، الذي يعد أكثر اكتظاظا وتزاحما في غزة، إذ أن المنازل صغيرة وقريبة من بعضها البعض بشكل كبير.

وأضافت «عوكل»، خلال تصريحات مع الإعلامي محمد عبد الرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المنزل الذي اندلعت به النيران يعتبر من المنازل التي بُنيت في منطقة توسعية، وبالتالي المحيط الذي يقع به هذا المبنى ليس محيط شديد الاكتظاظ، موضحة أن حدث كهذا كان أقرب من التجمع السكاني، من الداخل كان من الممكن أن نتحدث عن مئات الضحايا.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية في غزة، أن الديموغرافيا المتواجدة في منطقة جباليا تختلف عن باقي مناطق غزة، حيث إن التجمع السكاني عالي، والأسر كبيرة العدد ومرتبطة ببعضها البعض.