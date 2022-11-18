السيطرة على حريق داخل مخزن ملابس في الغربية

شب حريق داخل مخزن للملابس أسفل أحد المنازل السكنية، الكائنة بمنطقة المنشية الجديدة، التابعة لمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحريق داخل مخزن ملابس

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل مخزن ملابس بمنطقة المنشية الجديدة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وهرعت سيارات الحماية المدنية، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق، والسيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، وأنهت أعمال التبريد خشية اندلاع النيران مرة أخرى.

التحريات الأولية: سبب الحريق ماس كهربائي

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن السبب في اندلاع الحريق هو ماس كهربائي، وأن النيران أتت على معظم محتويات المخزن، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، لمعرفة ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.