انتداب لجنة فنية لمعاينة حريق في مخزن ملابس بسوهاج

انتقلت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج، إلى موقع حريق بإحدى الشقق السكنية التي تستخدم لأغراض تجارية «مخزن ملابس» بقرية الصفيحة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، لاستبيان أسباب نشوب الحريق ورفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، إذ جرى انتداب لجنة فنية للمعاينة ومعرفة الأسباب.

حريق بشقة في إحدى قرى طهطا

وكان تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج فجر اليوم، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، بنشوب حريق بشقة بناحية قرية الصفيحة بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الخامس ملك المدعو «معوض.ع.م»، 45 عاما، تاجر ملابس ويقيم بذات الناحية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وقد جرى الدفع بعدد «2» سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

حصر التلفيات وأسباب الحريق

وبسؤال المذكور مالك الشقة قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي مما أدى إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية وبعض الكراتين بداخلها ملابس حيث تستخدم الشقة كمخزن للملابس الجاهزة، وقد نفى الشبهة الجنائية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.