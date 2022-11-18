محافظة سوهاج تواجه الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ بزراعة الأشجار

تعمل الدولة المصرية على قدم وساق، لمجابهة التغيرات المناخية، التي تهدد مصر بل العالم، أجمع، وتبذل الدولة مجهودات مضنية في جميع أنحاء مصر، بشأن تغير المناخ، والتصدي له عبر استخدام وسائل بديلة للطاقة، عوضًا عن المصادر الطاقة القديمة التي تسببت في العديد من التلوث والاحتباس الحراري.

وأطلقت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، مبادرات مكثفة تدعم الدولة في مجابهة التغيرات المناخية، حيث تم زراعة أكثر 500 شجرة في محيط مركز سوهاج.

وقال الدكتور يسري الكفافي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، إنه أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب زرعوا الأشجار وعملوا على تدوير بعض المنتجات كالبلاستيك وعلب الكرتون.

وأضاف «الكفافي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه تم تنفيذ ذلك في مراكز المراغة وطهطا، ونادي الري، وسوف يتم تنفيذ النشاط الرياضي بجميع أندية التطوع خلال الأيام القادمة، كما تم مناقشة التغيرات المناخية التي تواجه العالم في الوقت الراهن ومدى تأثيرها على كل والمجالات.

وقال «مختار محمد»، أحد أعضاء مراكز الشباب: تعرفنا على مخاطر التغيرات المناخية وما تسببه من احتباس حراري وانبعاثات حرارية أصبحت من الأمور الهامة التي تعمل جميع الدول والحكومات على مواجهتها للقضاء على تأثيراتها السلبية على العالم.

ويضيف «مالك محي»، خريج جامعي: أشارك بكل في العديد من الندوات واللقاءات وأعمال زراعة الأشجار، والتي تتحدث عن الاحتباس الحراري.