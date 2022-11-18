المالية تُعلن رد ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا للسائحين في شرم الشيخ

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، نجاح تنفيذ عملية رد ضريبة القيمة المضافة بصورة إلكترونية بالاعتماد على الإيصال الإلكتروني، وذلك على هامش ختام فعاليات مؤتمر المناخ.

وأكد وزير المالية أننا ماضون في تحسين بنية الاقتصاد القومية وتطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد لافتًا إلى أن منظومة رد الضريبة هي منظومة إلكترونية قامت وزارة المالية بالتعاون مع شركائها من الشركات الكبرى «مايكروسوفت، وإيفينانس، وإيتاكس»، بتنفيذها والتي تتكامل مع منظومة الدفع الإلكتروني، ويتم الرد من خلال البنوك بالمقابل بنفس عملة الحساب الذي يتم رد الضريبة عليها وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.

توعية السائحين بشروط وإجراءات رد الضريبة

وأوضح وزير المالية أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتوعية وإعلام السائحين بشروط وإجراءات رد الضريبة، ومن أهم الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتيسير رد ضريبة القيمة المضافة للزائرين المغادرين للبلاد أثناء فترة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إلزام الممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي لمنظومة الايصال الإلكتروني سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع قبل 1 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب قدمت تيسيرات عديدة لتسهيل انضمام ممولي شرم الشيخ لمنظومة الإيصال من خلال تيسير إجراء الفحص والتسجيل لأجهزة نقاط البيع لهم في أماكن تواجد نقاط البيع داخل مقار الممولين .

لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية

وبالنسبة لتوعية السائحين بشروط وإجراءات رد الضريبة، قال وزير المالية، إن مصلحة الضرائب المصرية نفذت لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، تتناول الشروط والخطوات، وتم وضع هذه اللافتات في أماكن عدة بمطار وفنادق مدينة شرم الشيخ وأماكن التجمعات بها، مضيفًا إلى أنه تم إعداد ملصقات مطبوع عليها علامة VAT Refund ، وتم لصقها ووضعها بالمحلات التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، والتي يمكن للسائح استراد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته من هذه المحلات.

منظومة إلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

وفي سياق متصل أوضح المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة إتاحة منظومة إلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بطريقة رقمية تتوافق مع النظم المميكنة بمصلحة الضرائب المصرية، تم تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني بمدينة شرم الشيخ، وبذل كل الجهد من أجل تقديم كل وسائل الدعم الفني للممولين بشرم الشيخ لإتمام عملية انضمامهم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني لتسهيل عملية رد الضريبة للمغادرين الأجانب.

ولفت إلى أنه عقب صدور قرار إلزام ممولي شرم الشيخ بمنظومة الإيصال الإلكتروني تم تشكيل فرق عمل لتقديم الدعم الفني الميداني للممولين في مقار مدينة شرم الشيخ لضمان حل كافة العقبات بشكل فوري وتسهيل عملية التكامل الفني مع منظومة الإيصال الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى تفعيل التواصل المباشر مع الممولين للإجابة على استفساراتهم حول التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني على مدار ال ٢٤ ساعة من خلال فرق الدعم الفني ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف أنه تم إنشاء صفحة على الموقع الإلكتروني للمصلحة بعنوان دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني «ممولي النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ»، وتتضمن الصفحة المعلومات والإجراءات اللازمة لإتمام التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.

التنسيق الكامل مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب

ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، التنسيق الكامل مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وشركة مايكروسوفت، من خلال الإمكانيات المتاحة لدى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركاتها التابعة والشقيقة، باعتبارها الشركة التي تقوم بإدارة وتشغيل المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والشبكة المالية للحكومة المصرية، مضيفاً أن الشركة تمكنت من إجراء التكامل الإلكتروني بين منظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية الذى تديره الشركة، وتنفيذ دورة عمل إلكترونية كاملة لرد ضريبة القيمة المضافة.

منظومة الرد الضريبي للزائرين المغادرين للبلاد

وقالت ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر، أن شركة مايكروسوفت قامت بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب وشركاء العمل من الجهات والشركات المحلية في تطوير منظومة الرد الضريبي للزائرين المغادرين للبلاد، استكمالًا لهذه الرحلة من التطوير الرقمي، بطموح ورؤية مشتركة وهي إتاحة تجربة جديدة وفريدة من نوعها للزائرين للاستمتاع بزيارتهم لمدينة شرم الشيخ اثناء فترة المؤتمر من خلال تجربة رقمية أثناء عملية الشراء، وعند الاسترداد لضريبة القيمة المضافة على السلع التجارية أثناء مغادرته.

وأوضحت أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على الممولين الواقعين بالنطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ كان عاملًا مهمًا في تيسير تطبيق منظومة رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين، قائلة إن منظومة الإيصال الإلكتروني تُمكن البائعين من اصدار إيصالات رقمية مدون عليها بيانات تعريفية للزائر، ومن ثم يستطيع الزائر تحميل تطبيق الهاتف المحمول والتسجيل عن طريق رقم جواز السفر، مشيرة إلى أنه من خلال تطبيق المحمول يستطيع الزائر الاطلاع على كل مشترياته أثناء الزيارة بطريقة سهلة وسلسة ، لافتة إلى أنه تعد الأولى من نوعها أن تتوافر هذه المنظومات سويًا لتسهيل وتبسيط تجربة الشراء ورد الضريبة.