محافظ الشرقية يوجه بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالتعليم: رواتب وحوافز

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية اجتماعا مع عاطف عبد المقصود مدير المديرية المالية محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومحسن لطفي نقيب معلمي الشرقية، لبحث ومناقشة بعض المشكلات الخاصة بصرف المستحقات المالية والحوافز للعاملين بقطاع التربية والتعليم في الإدارات التعليمية المختلفة وإيجاد حلول لها في إطار القانون .

صرف كافة المستحقات المالية من الرواتب والحوافز

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الإسراع في صرف كافة المستحقات المالية من الرواتب والحوافز المقررة من وزارة التربية والتعليم، والمنصرفة من وزارة المالية لمستحقيها بالتنسيق بين المراقبين الماليين ومديري الإدارات التعليمية، حفاظاً على حقوقهم وتحقيق استقرارهم المادي والأسري، مضيفًا أنه لن يسمح بأي تأخير في صرف مستحقات أي عامل بالجهاز الإداري.

تيسير الإجراءات وحصول الجميع على حقوقهم

وأشار المحافظ إلى أن المراقبين الماليين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي، ونعمل جميعا في مجموعة عمل واحدة تتطلب ضرورة التعامل بفاعلية مع أي مشكلة تواجه عمل الرقابة المالية من خلال التعرف على جميع جوانب المشكلة سواء من الناحية الفنية أو القانونية، وإيجاد حلول عاجلة لها، لتيسير الإجراءات وحصول الجميع على حقوقهم.

وكان محافظ الشرقية خلال اجتماعه أمس قد كلف وكيل وزارة المالية بعقد اجتماعات دورية مع مراقبي المالية بالمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء للاتفاق على آلية عمل موحدة للتعامل مع الأمور المالية لتسيير الأعمال طبقا للقانون، وبما يخدم مصلحة العمل والعامل والمواطن.