التضخم يسجل أعلى مستوياته في 40 عامًا في اليابان

تسارع معدل التضخم في اليابان إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا خلال أكتوبر الماضي، مدفوعًا بضعف العملة وضغوط التكلفة المستوردة التي يتجاهلها البنك المركزي مع التزامه بسياسة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.

أكبر قفزة منذ فبراير 1982

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) على مستوى البلاد بنسبة 3.6% عن العام السابق، متجاوزا الارتفاع بنسبة 3.5% الذي توقعه الاقتصاديون والارتفاع 3.0% الذي شهده سبتمبر.

كانت هذه أكبر قفزة منذ فبراير 1982، عندما عطلت أزمة الشرق الأوسط الناجمة عن الحرب العراقية الإيرانية إمدادات النفط الخام وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأكد ارتفاع المؤشر، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة ولكنه يشمل المنتجات النفطية، أن التضخم ظل أعلى من هدف 2% لبنك اليابان BOJ للشهر السابع على التوالي.

لكن الاقتصاديين لا يتوقعون أن ينضم بنك اليابان إلى الاتجاه العالمي المتمثل في رفع أسعار الفائدة، لأنه يرى أن تسارع التضخم هذا العام هو حلقة دفع تكلفة ستتلاشى مع توقف تكاليف الاستيراد عن الدفع.

مينامي: لم أغير وجهة نظري بأن الارتفاع سيبدأ في التباطؤ قريبًا

وأدت قيود العرض الأجنبي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة والسلع الصناعية وأجزاء التصنيع، وكذلك تراجع الين، الذي انخفض من حيث القيمة الدولارية بأكثر من 20% هذا العام.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث: «لم أغير وجهة نظري بأن الارتفاع سيبدأ في التباطؤ قريبا»، مشيرا إلى انخفاض أسعار الحبوب العالمية، وأتوقع أن يبلغ التضخم ذروته بنهاية العام وأن يبدأ ارتفاع الأسعار في التقلص في العام الجديد».

وكرر محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الخميس تعهده بالحفاظ على التحفيز النقدي لتحقيق نمو الأجور والتضخم المستدام والمستقر، ويحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر والمعدلات قصيرة الأجل عند 0.1%.