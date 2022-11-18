اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات، اليوم، مرجحا أن تكون سقطت داخل المنطقة الاقتصادية في بحر اليابان.

وأدان كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، ووصف هذا العمل بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.

ماتسونو: قذيفة فئة صواريخ باليستية عابرة للقارات» طارت حوالي ألف كيلومتر

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن قذيفة لصواريخ باليستية عابرة للقارات، طارت حوالي ألف كيلومتر في مسار مرتفع ووصلت إلى ارتفاع يصل إلى 6 آلاف كيلومتر، مضيفا أن الحكومة لم تصدر أمرا لتدميره.

إطلاق صاروخ بالقرب من شبه الجزيرة الكورية

ووفقا لوزارة الدفاع، تم إطلاق الصاروخ شرقا بالقرب من الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، وجاء الإطلاق عقب إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من الساحل الشرقي، أمس الخميس.

وقال كيشيدا للصحفيين، إن كوريا الشمالية تكرر الاستفزازات بوتيرة غير مسبوقة وهي غير مقبولة على الإطلاق، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار بالطائرات أو السفن.

وأضاف أن اليابان احتجت بشدة لدى كوريا الشمالية بشأن الإطلاق، وقال رئيس الوزراء «إن الصاروخ سقط على الأرجح في المياه الواقعة غربي جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان».

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الخميس، صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان من منطقة وونسان في مقاطعة كانج وون.