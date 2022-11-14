بايدن يجدد التزام أمريكا الصارم بالدفاع عن اليابان بعد تجارب كوريا الشمالية

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان، في أعقاب تجارب كوريا الشمالية الأخيرة، للصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى فوق اليابان، في 3 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، خلال لقاء بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في بنوم بنه بكمبوديا، على هامش قمة الآسيان.

دعم الاستقرار عبر مضيق تايوان

أدان الزعيمان أعمال بيونج يانج الاستفزازية، وكذلك استمرارها في تطوير برامجها غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

وأكد بايدن وكيشيدا، عزمهما الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، ومواصلة فرض عقوبات على روسيا، بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

استخدام النووي ضد الإنسانية

و بحسب البيان، شكر الرئيس الأمريكي، رئيس وزراء اليابان، على صوته القوي المناهض للتهديدات باستخدام الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الياباني بأن «أي استخدام لسلاح نووي سيكون عملا عدائيا ضد الإنسانية»، قد تتردد أصداؤها حول العالم.