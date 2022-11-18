أغنية «القاهرة» لكارول جي تحقق 12 مليون مشاهدة في 4 أيام

حققت أغنية «القاهرة»، للمغنية الكولومبية كارول جي، أكثر من 12 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، قبل 4 أيام فقط، إذ نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور حول العالم.

وتضمنت أغنية «القاهرة» مشاهد عدّة من الشوارع المصرية، وكذلك أبرز معالمها، لا سيما كوبري قصر النيل، والأهرامات، والقلعة، وجامع السلطان حسن، الأمر الذي حظي بإعجاب الجمهور المصري، كونها تُبرز هذه المعالم أمام جمهورها حول العالم.

وكانت المغنية الكولومبية كارول جي قد أعربت عن سعادتها، قبل أيام، لوجودها في القاهرة لأول مرة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورًا من كواليس الأغنية، معلقة عليها: «إلى جانب وجودي في أحد أفضل 5 أماكن في العالم طالما حلمت بزيارتها، كان لديّ رؤية أكثر طموحًا في هذا البلد، إذ كنت أحلم بتصوير فيديو كليب أمام أبوالهول والأهرامات، وحانت تلك اللحظة المهيبة عندما وصلت بنفسى إلى هذا المكان ورأيت أنه بعد صعوبة تحقيقه كان هذا الحلم حقيقة.. لذا أحتفظ بهذه اللحظة كأحد أفضل المشاعر في حياتي».

وأضافت: «تحقيق الأحلام أثناء العمل وإخبار العالم عنها أمر لا يُقدَّر بثمن.. شكرًا لفريق العمل على دعم كل فكرة وكل هدف، لإيمانكم بي وعدم الشك في الأشياء المذهلة التي يمكننا تحقيقها معًا.. أشعر بفخر شخصي كبير للعمل الذي حققته».