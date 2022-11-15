«المنشآت الفندقية»: إلغاء عروض الصوت والضوء بالهرم الأسبوع المقبل بسبب أعمال تطوير

قال محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال الخطاب الذى أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه سيتم إلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم الأسبوع المقبل في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر الجاري وحتى يوم السبت 26 من الشهر ذاته.

وأضافت الشركة خلال الخطاب أن الشركة قد أكدت للغرفة أنه سيتم السماح بإتاحة عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة 4 أيام فى الأسبوع، وذلك أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع تنفيذا للاتفاق الذى تم مع مع شركة أوراسكوم القابضة (OSL) والتى تتولى تطوير عروض الصوت والضوء بالهرم ،موضحة أنه تم إلغاء العروض المقررة الأسبوع المقبل بسبب بعض أعمال التطوير .

وطالب عبدالعزيز، خلال الخطاب من غرفة المنشآت الفندقية ضرورة إبلاغ كافة فنادق الجمهورية بإلغاء عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة الأسبوع المقبل وذلك حتى يتسنى لها الغاء اية حجوزات لنزلائها للصوت والضوء خلال الفترة من 23 وحتى 26 نوفمبر الجارى .

وفى سياق متصل ، أعلنت شركة الصوت والضوء أن مواعيد عروضها بمناطق "الكرنك - فيلة - أبوسمبل، خلال الموسم السياحي الشتوى ستكون بالنسبة لمعبد الكرنك العرض الأول فى الساعة 7 مساء، والعرض الثاني فى الساعة 8 مساء، بينما سيكون موعد العرض الأول بمنطقة أبوسمبل خلال الشتاء فى الساعة 6.30 مساء والعرض الثانى فى الساعة 7.30 مساء.

وأما مواعيد عروض الصوت والضوء بالنسبة لمنطقة فيلة خلال فصل الشتاء الجارى فستكون طوال أيام الأسبوع، على أن يكون موعد العرض الأول فى الساعة 6.30 مساء، و موعد العرض الثانى فى الساعة 7.30 مساء.