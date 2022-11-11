120 سائحا يبعثون برسالة سلام للعالم من سفح الأهرامات «صور»

عشرات المظلات الملونة تحلق في سماء أعلى هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، تجذب أنظار السياح من جميع أنحاء العالم إلى مصر، حتى تهبط أمام سفح الهرم الأكبر، باعثة رسالة سلام من مصر إلى العالم، من خلال ممارسة رياضة الـskydiving، التي انطلقت على مدار 4 أيام وتستمر لمدة أسبوعين.

وقال يحيى الجعفري المسؤول الإعلامي لمهرجان «اقفز كالفرعون»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه شارك في مهرجان jump like pharaoh، نحو 120 سائحًا من 20 دولة أجنبية بينهم 30 روسيًا، جاؤوا إلى مصر ليتستمعوا برياضة الـ skydiving، لمدة 4 أيام، في كل يوم 12 قفزة بإجمالي 1000 قفزة على مدار الأيام الأربعة، موضحاً أنّ المهرجان يدوم لمدة أسبوعين وهو فريد من نوعه في مصر.

رسالة سلام من مصر للعالم

وأشار الجعفري إلى أنّهم يضعون رسالة إنسانية للمهرجان من خلال دوراته الخمس، والتي تتوائم مع الحدث وتتوائم مع الرسالة الدائمة التي إتخذوها شعاراً من أول يوم، وهي «رسالة سلام من مصر إلى العالم» وهي رسالة كانت موجهة ضد الإرهاب، ثم في مواجهة فيروس كورونا.

أطلقت بالتزامن مع قمة المناخ

وأوضح أنّهم يجددون إطلاقها بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، مُشيراً إلى أنّ الحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من مبدأ الـ skydiving.

تجديد شكل السياحة الرياضية

وكشف، أنّهم ينظمون مهرجان فريد من نوعه يدوم لمدة أسبوعين، في سفح هرم خفرع، مشيراً إلى أنّهم خلال المهرجان، يقوموا بتعريف القافزين والسياح إنّ مصر دولة آمنة يمكن فيها ممارسة مختلف أنواع الرياضات، بهدف تجديد شكل السياحة الرياضية المختلفة عن الرياضة المعتادة كالكرة والغوص وغيرها.

الـ Skydiving تنشط السياحة

وتابع أنّ هناك الكثير من الدول التي لا تمتلك أيّة مقومات سياحية، تمكنت من جذب أنظار العالم إليها، وتنشيط السياحة بها من خلال رياضة الـ Skydiving، بينما تضم مصر المئات بل الآلاف من المقومات السياحية التي تجعلها في مقدمة الدول السياحية التي يقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم.

تنمي مصر اقتصادياً وسياحياً

وختم قائلاً أنّ رياضة الـ skydiving، يمكنها المشاركة في تنمية مصر من عدة جوانب سواء اقتصادية أو سياحية أو رياضية من خلال هذه الرياضة، مُقدماً الشكر لوزارات السياحة والآثار، والشباب والرياضة، والخارجية، وأطقم العمل المختلفة بالأهرامات لما قدموه لهم من تيسيرات لانطلاق المهرجان.