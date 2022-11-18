«القاهرة الإخبارية»: «أبيك» تعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة أزمة كوريا الجنوبية

تعقد قمة قادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، «أبيك»، اجتماعًا عاجلًا؛ لمناقشة أزمة بيونج يانج، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وانطلقت قمة أبيك في العاصمة التايلاندية «بانكوك»، اليوم، على وقع استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية، واستمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ البالستية، حيث تعود للانعقاد، بعد انقطاع طويل عن عقد المنتدى حضوريا، بعد آخر قمة عٌقدت في 2018.

قمة أبيك تتكون من 21 دولة

ويحضر قمة «أبيك» قادة الدول الأعضاء، من 21 دولة، وتستمر محادثاتهم إلى يوم السبت المقبل، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جينبينج مع غياب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي بقي في واشنطن لحضور زفاف حفيدته وأناب نائبة الرئيس كامالا هاريس للحضور عنه.

وتُعقد قمة قادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، «أبيك» في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد أيام من انعقاد قمة الـ20 بإندونيسيا، وفي اليوم الختامي لقمة قادة الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتي حضرها عدد كبير من زعماء العالم.