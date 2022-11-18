باحث سياسي من بكين لـ«القاهرة الإخبارية»: غياب الثقة بين كوريا الشمالية وأمريكا يفاقم الأزمة

قال نادر رانج هوا، الباحث السياسي من بكين، إن عدم تبادل الثقة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وراء تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

مناورات كوريا الجنوبية مع أمريكا تقلق الجارة الشمالية

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن كوريا الشمالية لم تتلق أي استجابة من الولايات المتحدة بشأن اهتماماتها الأمنية على خلفية المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن غياب الثقة بين الجانبين يصعب الأوضاع على بيونغيانغ، ويدفعها لمواصلة إطلاق الصواريخ وتحديث منظومتها العسكرية، وتجهيز النفس للدفاع في أي وقت،

المصالحة الطريق لحل الأزمة

وتابع الباحث السياسي من بكين، بأن العلاقات بين البلدين تشوبها توترات، مشيرا إلى أنه منذ لقاء رئيس كوريا الشمالية بنظيره الأمريكي ترامب عام 2018، لم يصدر أي تحركات تساعد في حلحلة الوضع الحالي.

واستطرد: يجب على الجانبين وكل الأطراف السير في اتجاه واحد، فالمناورات العسكرية والعقوبات لا تحل المشكلات، ولا بد من بدء المصالحة من كلا الطرفين.