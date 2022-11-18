إيطاليا: يجب تقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة غير الشرعية

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقدم 100 مليار دولار لأفريقيا لمساعدتها على التصدي للهجرة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، اليوم الجمعة: «إيطاليا لم تخلق أية حوادث دبلوماسية، لا مع ألمانيا أولاً ولا مع فرنسا لاحقًا، ولقد أثرنا مشكلة احترام القواعد، ولا يمكن حل قضية الهجرة إلا على المستوى الأوروبي، وهناك جبهتان: البلقان وشمال أفريقيا».

تاياني: معاهدة دبلن تبدو وكأنها قد عفا عليها الزمن

وتابع: «أغلقت المسألة مع فرنسا، فإن معاهدة دبلن تبدو وكأنها قد عفا عليها الزمن، لذا يجب إيجاد قواعد جديدة بسرعة، للجمع بين مبدأي حسن الضيافة والدفاع عن الحدود الأوروبية، لقد أخبرت نظرائي في الاتحاد الأوروبي قبل أيام في بروكسل، ولم أقل أبداً إن ألمانيا يجب أن تستقبل ألف مهاجر، بلجيكا 200 وقبرص 50، بل طرحت سؤالاً استراتيجيًا، وعلينا الإسراع بالأمر».

واختتم حديثه بالقول: «على أوروبا أن تضع ما لا يقل عن 100 مليار دولار لتنفقها باستراتيجية، ويجب أن تلعب إيطاليا دورًا حاسمًا في هذا الأمر وتعزز مكانتها في شمال أفريقيا والبلقان وأمريكا الجنوبية».