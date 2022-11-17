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منسق الاتحاد الأوروبي: روسيا ليست مستعدة للسلام مع أوكرانيا

كتب:

محمد أبو شنب
08:23 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
جوزيف بوريل

جوزيف بوريل

صرح جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، بأن السلام في أوكرانيا لن يكون ممكنا، إلا بعد سحب روسيا قواتها، مضيفا أن موسكو لم تبدِ أي علامات على استعدادها للسلام.

وأضاف منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز»، في مدينة سمرقند بأوزبكستان: «أخشى أن روسيا ليست مستعدة للانسحاب، وطالما لم تنسحب فلن يكون السلام ممكنا».

وأشار إلى أن «روسيا هي التي يتعين عليها جعل السلام ممكناً، على المعتدي أن ينسحب إذا أراد سلاما مستداما».

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بقلم محمد أبو شنب