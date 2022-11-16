«الكهرباء» توقع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وقّع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الاخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي، إضافة الي توقيع خطاب اعتماد مساهمه المفوضية الأوروبية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج NWAFE للماء والغذاء والطاقة بمبلغ يصل إلى 35 مليون يورو.

حجر الأساس للتعاون المستقبلي بين الطرفين

وأكد وزير الكهرباء خلال كلمته أن مذكرة التفاهم حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الأخضر بين جمهورية مصر والاتحاد الأوروبي تعد حجر الأساس للتعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال الهيدروجين الأخضر.

دعم الحكومة المصرية

وأعرب شاكر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي وجهوده في دعم الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة.

تأمين الاحتياجات من الطاقة

وأوضح أن التغييرات المناخية أثبتت أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات.

ولفت إلى أن الطاقات المتجددة هي المستقبل وهناك عدة مؤشرات تؤكد أننا بصدد التحول إلى المصادر النظيفة كالشمس والرياح بالإضافة الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات، مشيرا إلى أنه تم خلال مؤتمر المناخ تشغيل المرحلة الأولى من محطة هيدروجين أخضر بالعين السخنة والتي افتتحها الرئيس السيسي.