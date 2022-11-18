عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: مخرجات قمة المناخ على أجندتنا

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ فعاليات مؤتمر المناخ COP27 شهدت نقاشات متعددة من أجل التغلب على التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنّ قمة المناخ COP27 توصّلت إلى حلول جذرية بشأن مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد البشرية.

وأكد الكشكي، أنّ الحوار الوطني يضع مخرجات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) نصب أعينه، وسيعمل على البحث عن سبل لتفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع، سواء من خلال إصدار تشريعات أو توصيات وغيره من السبل الممكنة.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنّ الحوار الوطني يضع القضايا الرئيسية التي خرجت من المؤتمر على رأس أجندتنا وسنبذل جهد كبير لتفعيلها.

جمال الكشكي يشيد بتنظيم مصر لقمة المناخ

وأشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بتنظيم الدولة المصرية لقمة المناخ، مؤكدا أن نجاح مصر الكبير في تنظيم المؤتمر دليل قاطع أمام العالم على أن مصر قادرة ولديها المهارات والأدوات اللازمة لتنظيم مؤتمرات ضخمة كمؤتمر المناخ، واستضافة رؤساء أكبر الدول وزعماء العالم بالشكل المناسب وتأمينهم.