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قمة المناخ.. زراعة 1000 شجرة بشوارع سوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

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شيماء دراز
08:03 ص | الجمعة 18 نوفمبر 2022
مبادرة احلى وهي خضرة بسوهاج

مبادرة احلى وهي خضرة بسوهاج

استمرارا لأعمال ري وزراعة الأشجار وتكثيف العمل بمدينة طما وحرصا على زيادة اللون الأخضر تنفيذًا لمبادرة «أحلى وهي خضرة»، التي أطلقتها محافظة سوهاج لزراعة 100مليون شجرة، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما جهود زراعة وري الأشجار والمنتزهات بمختلف أنحاء مدينة طما والمجالس القروية والطرق العامة والرئيسية بين القرى والنجوع المختلفة.

ري وزراعة 1000شجرة 

كما تم تكثيف أعمال ري وزراعة الأشجار بالطرق العامة بنطاق مدينة طما والقرى التابعة لها وقص وتهذيب الأشجار فضلا عن زراعة 1000شجرة ليمون وتين وزيتون وأشجار غير مثمرة مثل أشجار «الفيس تندرا».

متابعة التشجير والري

وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما على المتابعة المستمرة لأعمال ري الأشجار والمنتزهات سواء بمدينة طما أو المجالس القروية التابعة لها وذلك حرصا على تحسين البيئة والرؤية البصرية والمظهر الحضاري اللائق بالمركز. 

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بقلم شيماء دراز