شخصان يطلقان كلبا شرسا على مجموعة من الطلاب في الغربية: إصابة أحدهما بجروح خطيرة

أصيب طالب بالصف الأول الثانوي بجروح خطيرة ومتفرقة في أنحاء الجسد، إثر تعرضه لعقر من إحدى الكلاب الشرسة، كان بحوزة شخصين بمنطقة السلخانة، التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بإصابة طالب

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من ربيع فراج العربي، ولي أمر الطالب عبدالرحمن ربيع، البالغ من العمر 15 عاما، ومقيد بالصف الأول الثانوى بمدرسة كفرالزيات، جاء فيه إطلاق شخصين كلب شرس، كان بحوزتهما، على عدد من الطلاب أثناء تواجدهم أمام أحد مراكز الدروس الخصوصية الموجودة بمنطقة السلخانة، مما أدى إلى إصابة نجله، بجروح في الفخذ والذراعين، والقدمين، وفي حالة صحية حرجة.

تفريغ كاميرات المراقبة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد شيحة، إلى محل الواقعة، لسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، لتحديد هوية المتهمين، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبطهم، وعرضهم على النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وإعداد تقرير طبي بشأن المجني عليه، لبيان ما به من إصابات.