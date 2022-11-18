في عيد ميلادهما.. أحمد حلمي ومنى زكي يعودان للمسرح في عام واحد بعد غياب سنوات

يحتفل الثنائي الفني أحمد حلمي ومنى زكي، بعيد ميلادهما، والذي يتوافق في يومٍ واحد، اليوم الجمعة، إذ يحرصان على الاحتفال به سويًا في أجواءٍ عائلية وبشكلٍ سنوي.

نشاط فني، يعيشه الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي، ويُشاركان في أعمالٍ جديدة، إذ تُشارك الأخيرة في مسلسلات تليفزيونية وأفلام سينمائية، بينما يواصل الأول تكثيف تواجده في السينما بأفلامٍ جديدة، حيث يأتي ذلك في ظل غيابهما عن خشبة المسرح لسنواتٍ طويلة.

في عامٍ واحد، قرر الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي، قطع فترة غيابهما عن المسرح، والعودة له مُجددًا في عامٍ واحد، وذلك من خلال موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ويعود الفنان أحمد حلمي، إلى خشبة المسرح، بعد غيابٍ طويل دام نحو 20 عامًا، منذ مسرحية «حكيم عيون» مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، وكريم عبد العزيز، التي عُرضت عام 2001، حيث سيتعاون في المسرحية الجديدة، مع المُنتج حمدي بدر، وهي مأخوذة عن إحدى الروايات، بينما لم تتضح تفاصيل المشروع بعد، ومن المُقرر بدء مرحلة التحضيرات خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لتقديمها في شهر فبراير المُقبل.

تفاصيل مسرحية وش تاني لـ منى زكي

كما عادت الفنانة منى زكي، إلى المسرح بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث قدّمت على مسرحية «الوش التاني» ضمن فعاليات موسم الرياض، لمدة 6 أيام كاملة.

مسرحية وش تاني، شارك في بطولتها كل من أحمد رزق، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ورحمة أحمد، وطاهر أبو ليلة، وهي من إخراج أشرف زكي.