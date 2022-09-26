أحمد حلمي يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا: «تحسنت بشكل كبير»

كشف أحمد حلمي تطورات حالته الصحية، وذلك بعد إعلانه أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية «بث مباشر» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

أحمد حلمي يجري غدا مسحة كورونا

وقال أحمد حلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّه تحسن بشكل كبير، وسيجري غدًا المسحة الخاصة بفيروس كورونا وذلك لاطمئنان على شفاءه تمامًا من الفيروس، متقدمًا بالشكر لكل من سأل عنه من الجمهور وأصدقاءه بالوسط الفني.

إعلان أحمد حلمي إصابته بكورونا

وكان أحمد حلمي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في بث مشترك مع عدد من أصدقائه عبر «إنستجرام»، وظهر نائمًا على السرير، وكشف عن إصابته بفيروس كورونا، متسائلًا: «أنا ليه يجيلي كورونا»، مؤكّدًا أنَّه يقضي فترة العزل المنزلي بعد أن جاءت نتيجة المسحة والتحاليل الطبية إيجابية.

آخر مشاركة فنية لـ أحمد حلمي

وكانت آخر أعمال أحمد حلمي فيلم «واحد تاني»، الذي عرض مؤخرًا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، التي كانت تدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.

وشارك في بطولة الفيلم أحمد حلمي، وروبي، وسيد رجب، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك، ومحمد التاجي، وعمرو وهبة، ومحمود حافظ، وشيكو.