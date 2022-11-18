أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بعيد ميلادهما: «كل سنة وإحنا طيبين»

احتفل الفنان أحمد حلمي بعيد ميلاده وميلاد زوجته الفنانة منى زكي، والذي يصادف في نفس اليوم 18 نوفمبر، ونشر صورة لهما وهو يحمل زوجته معلقًا «كل سنة واحنا طيبين».

وكان حلمي قد أصيب بفيروس كورونا سبتمبر الماضي، قبل أن يعلن تعافيه في تصريح خاص لـ«جريدة الوطن».

واحد تاني.. آخر أعمال أحمد حلمي

ويعد فيلم «واحد تاني»، آخر أفلام أحمد حلمي، وتدور أحداثه حول شاب موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، ويكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى أنه فاشل وفاقد الشغف في الحياة، فيلجأ بعدها إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف منه الأمور بشكل غير متوقع.

وشارك معه في بطولة الفيلم روبي وعمرو عبدالجليل وسيد رجب ونور إيهاب وأحمد مالك ونسرين أمين والفنان القدير محمد التاجي وعمرو وهبة ومحمود حافظ وشيكو.

منى زكي تقدم تحت الوصاية

أما منى زكي فأعلنت عبر صفحتها الشخصية على برنامج التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مسلسلها الجديد الذي تنوي المشاركة من خلاله في الموسم الدرامي الرمضاني القادم بعنوان «تحت الوصاية».