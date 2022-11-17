محمود محيي الدين: أجندة شرم الشيخ خطة شاملة لدعم إجراءات التكيف في مختلف القطاعات

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أنه لأول مرة على الإطلاق، يتم إطلاق دعوة للعمل على التكيف مع تغير المناخ، وهي أجندة شرم الشيخ للتكيف، التي تعد خطة شاملة لدعم إجراءات التكيف في مختلف القطاعات مثل الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة والبنية التحتية، بمشاركة الجهات الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية رفيعة المستوى لرواد المناخ، بعنوان «التقدم والأولويات»، بحضور رفيع المستوى من رئاسة قمة المناخ، وممثلي الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

وأوضح «محيي الدين»، أن قمة المناخ شهدت أيضا خطوة رائدة من خلال تقديم العديد من المشروعات القابلة للاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ في الاعتبار أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل التكيف، لا تتجاوز 2% من التمويل العالمي، وأوصى بضرورة تقديم حوافز أفضل، وتقديم المشروعات المصممة بشكل أفضل.

وأوضح رائد المناخ، أن أفريقيا كانت في قلب أجندة عمل قمة المناخ، من أجل دفع أجندة عمل المناخ، فعلى سبيل المثال، تم إطلاق مبادرة أفريقيا لأسواق الكربون من أجل توفير طاقة مستدامة للجميع، ودعم أنظمة الانذار المبكر بالتعاون مع العديد من الشركاء والقطاع الخاص.