رئاسة COP27 تمدد فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ لمدة يوم

قال سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ27، إنّه من خلال الالتزامات التي تظهرها الأطراف عبر العمل الذي حدث الأيام الماضية، يجب توجيه الشكر للوزراء وغيرهم ممن ساعدوا، عبر الأيام الماضية، في تحقيق التقدم في العمل ومساعدتنا على الوصول لهذه النقطة ونحن نسعى للوصول للعمل المنشود وتنفيذ الالتزامات والوصول لنتائج ملموسة تساعدنا على أن نحقق تقدمًا على مدى واسع في الأجندة المناخية.

وأضاف شكري أنّ يوم الاثنين شهد تقدمًا في العمل: «اليوم نتحرك أيضًا للأمام والوقت ليس في صالحنا، وما زلنا ملتزمين بإنهاء المؤتمر غدًا، مع تبني العديد من القرارات التي يتم الإجماع عليها، والتي ستكون شاملة ومتوازنة».