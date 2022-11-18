آخر ما قاله الشاب الذي توفي ووالدته بالشرقية: «ملناش غيرك يارب»

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول آخر عبارات كتبها الشاب الراحل شادي وحيد بعد وفاته، ووالدته التي لحقت به بعد 3 أيام فقط.

وكتب الشاب الراحل مقيم في مدينة الزقازيق، عدد من العبارات التي عكست مدى إيمانه وصبره، على الظروف الصحية الصعبة التي كان يمر بها بعد إصابته بمرض السرطان: «يارب ملناش غيرك، عشمانين في كرمك، لله الأمر من قبل ومن بعد.. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»،و«اللهم لا تقبض روحي إلا وانت راضي عني ياكريم».

إصابة شاب بمرض السرطان

وكان الشاب الراحل كشف عن إصابته بمرض السرطان قبل عدة أشهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتلقيه علاج الكيماوي وإجرائه عملية جراحية خلال الفترة الماضية، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الإثنين الماضي.

والدة الشاب لم تتحمل تلقيها خبر وفاة ابنها ودخلت في حالة من الحزن والانهيار، وتوفيت بعد مرور 3 أيام فقط على وفاة ابنها، وتم تشييعها ودفنها بمقابر الأسرة في المحلة بجوار ابنها.

وتحول موقع الفيسبوك لسرادق عزاء، وكتب أحمد عثمان: «وجعت قلبي والله العظيم يا محترم.. الله يرحمك يا صاحبي يا محترم شادي وحيد في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله بالعلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله وحده ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان رحمة الله عليك يا شادي».