أم تلحق بابنها بعد 3 أيام من وفاته في الشرقية.. «مقدرتش على فراقه»

شهدت منطقة الحريري بمدينة الزقاريق بمحافظة الشرقية، حالة من الحزن بعدما توفيت سيدة تدعى «ميرفت عبد العظيم»، لتلحق بابنها بعد 3 أيام من وفاته إثر إصابته بمرض السرطان.

أم تلحق بابنها بعد وفاته

وتوافد الأهالي صباح اليوم على منزل عائلة السيدة المتوفاة في مدينة الزقازيق، لتجهيز مراسم الدفن وتشييعها لمثواها الأخير بمقابر الأسرة في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تنفيذا لوصيتها بالدفن بجوار ابنها.

وقال محمد عبدالله، أحد الأهالي، إن ابن السيدة الراحلة يدعى شادي وحيد، محاسب، أصيب بمرض السرطان منذ فترة، وتم احتجازه بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكنه توفي متأثرا بإصابته بالمرض، مضيفا أن والدته دخلت في حالة حزن شديدة بعد رحيله، خاصة أنها كانت فقدت ابنا آخر قبل 20 عاما بعد غرقه في بحر بالإسكندرية.

الحزن يسيطر على الأهالي

وأثارت وفاة الشاب ووالدته حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، كما كتب أحد أهالي المنطقة على «فيس بوك»، «الكابتن شادي اللي توفى من 3 أيام الله يرحمه والدته أتوفت اليوم من حبها له انقهر قلبها وحزنها عليه، يارب يصبر عم وحيد وأولاده وزوجة شادي على هذا الابتلاء».