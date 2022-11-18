إعلام حياة كريمة: 36 ألف متطوع و23 جهة تعمل لتحقيق أحلام 68 مليون مصري

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة الرئاسية حلم للارتقاء بأكثر من نصف سكان مصر، وتعد تجربة ناجحة ورائدة نصدرها الآن للعالم والقارة الأفريقية بعد نجاحها على أرض الواقع، لافتة إلى أن جميع مؤسسات المجتمع المدني تشارك حاليا بكامل قوتها في دعم المبادرة الرئاسية.

23 وزارة ومؤسسة وهيئة مجتمع مدني

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC» أن الرئيس السيسي وجه بالقضاء على نظام الجزر المنعزلة والعمل بشكل متواصل تحت مظلة واحدة لتحقيق أفضل مردود للمواطن في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن هناك 23 وزارة ومؤسسة وهيئة مجتمع مدني تعمل بنظام خلية النحل الكل يقدم كل ما لديه لنصل إلى أكبر مردود إيجابي للمواطن على مستوى مصر.

تغيير حياة المصريين للأفضل

وأشارت غادة البهنساوي إلى أن عدد المتطوعين وصل إلى 36 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، ومع دخول المبادرة إلى القرى يتحول حالها بالكامل ويشعر الأهالي بالفرح والسرور نتيجة للتطور الذي يحل بقريتهم ويلبي احتياجاتهم، لافتة إلى أن المبادرة هدفها الأول تغيير حياة المصريين للأفضل، ولا تخرج من القرية قبل أن تحقق كل أوجه الحياة الكريمة للمواطن.

الأسر الأكثر احتياجا والمسنين وذوى الهمم

وأكدت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تخدم نحو 68 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بتكلفة مالية كبيرة في عدة محاور تلبى احتياجات المواطنين، وتبدأ بالأسر الأكثر احتياجا والمسنين وذوي الهمم والأطفال والأيتام، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية التي تتضمن الصحة والإنترنت فائق السرعة والكهرباء والغاز الطبيعي ومراكز الشباب والرياضة بخلاف تنمية الإنسان.

الدعم لكل المواطنين وتحقيق أحلامهم

وأضافت أن جميع المتطوعين والمشاركين في المبادرة يعملون بجهد لتحقيق أهداف المبادرة وتقديم الدعم لكل المواطنين وتحقيق أحلامهم «بنشوف فرحة كبيرة من الناس ودعوات صادقة، لأن المواطن مدرك أن مبادرة حياة كريمة ستحول حياته للأفضل بمجرد دخولها قريته، وفرحة الناس تكفينا، وشكرا للرئيس السيسي اللي مهتم بحياة كل مواطن».