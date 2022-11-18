ضبط المتهم بإطلاق كلب شرس على مجموعة من الطلاب في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من القبض على المتهم باصطحاب كلب شرس، وإطلاقه على مجموعة من الطلاب أمام أحد مراكز الدروس الخصوصية، بكفر الزيات، مما تسبب في عقر طالب ثانوي، وإصابته بجروح متفرقة في الجسد.

تحديد هوية المتهم

وكانت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات، برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس المباحث، تمكنت من تحديد هوية المتهم، وضبطة، بعد عمل التحريات اللازمة، وتفريغ الكاميرات المحيطة، واستخدام الوسائل الحديثة.

بداية الواقعة

جاء ذلك بعد تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من ربيع فراج العربي، ولي أمر الطالب عبدالرحمن ربيع، البالغ من العمر 15 عاما، ومقيد بالصف الأول الثانوى بمدرسة كفرالزيات، يتهم فيه أحد الشباب، بتسبب في إصابة نجله بجروح قطعية متفرقة في الجسم، إطلاق كلب شرس كان بحوزته، حال تواجد نجله أمام أحد مراكز الدروس الخصوصية، بمنطقة شارع السلخانة، بمدينة كفر الزيات.

تشكيل فريق بحث

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتوصلت التحريات، إلى مرتكب الواقعة، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

الرأي القانوني

ومن جانبه قال محمد طارق العريان، المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يعقاب، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز الـ5 سنوات إذا كانوا أكثر من شخص أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، لأن ذلك يندرج تحت بند، التخويف والترويع والسكينة والطمأنينة العامة طبقًا للمادة 375 من قانون العقوبات.