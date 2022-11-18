منتخب مصر يواصل تكريس عقدته التاريخية لبلجيكا بالانتصار الرابع

تفوق منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، على بلجيكا، وديا، اليوم، على ملعب «جابر الأحمد» في الكويت، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

تاريخ مواجهات المنتخبين مصر وبلجيكا

ونجح منتخب مصر في الفوز بمباراته الأولى على بلجيكا، عام 1920، وفاز الفراعنة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يلتقيا من جديد عام 1999، وكرر الفراعنة الفوز بهدف دون رد، ضمن استعدادات المنتخب رفقة محمود الجوهري المدير الفني وقتها لمسابقة كأس القارات، التي أقيمت في المكسيك.

وفي عام 2005، نجح منتخب مصر في تحقيق فوز كبير على منتخب بلجيكا، بأربعة أهداف نظيفة، رفقة حسن شحاتة المدير الفني للفراعنة آنذاك، في اللقاء الذي أقيم في القاهرة، وتحديدا في ملعب «عثمان أحمد عثمان».

وخسر منتخب مصر، مرة وحيدة، من منتخب بلجيكا عام 2018، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وكان يقود الفراعنة حينها هيكتور كوبر المدير الفني السابق.