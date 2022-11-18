الإعلامي ممدوح موسى لقناة الحياة: عملت مع عمرو دياب 30 سنة وكنت أختار أغانيه الناجحة

كشف الإعلامي ممدوح موسى، عن كواليس علاقته الوطيدة بالمطرب عمرو دياب، وذلك خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب مقدمة برنامج «بالخط العريض» مساء اليوم الجمعة، على قناة «الحياة».

وقال «موسى»: «عملت ما يقرب من 30 سنة مع الهضبة، وقمت باختيار أغانيه الناجحة».

300 شريط لـ عمرو دياب لم تعرض بعد

وأضاف «موسى»، أن لديه 300 شريط لـ عمرو دياب لم تعرض بعد، وتابع: «أنا أول واحد صور بالباراشوت مع محمد هنيدي، أنا مذيع معتمد من وزير الإعلام الراحل صفوت الشريف، ولغتي وأدائي وأسلوب الحواري سر نجاحي في عالم الميديا».

برنامج «بالخط العريض»

يذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على قناة الحياة، في الثامنة مساء كل يوم جمعة، من تقديم صائدة الأسرار الإعلامية إيمان أبو طالب.