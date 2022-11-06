تفاصيل تسجيل عمرو دياب أغنيته الجديدة في السعودية

زار الفنان الكبير عمرو دياب مجمع استوديوهات مرواس في المملكة العربية السعودية بعد افتتاحه، والذي يعد واحدا من أكبر استوديوهات تسجيل الأصوات في الوطن العربي.

وكشف عمرو دياب كشف عبر «تويتر» أنه يفكر جديا في تسجيل أغنياته ألبومه الجديد في الاستوديو.

عمرو دياب يزور مرواس في السعودية

وعلمت «الوطن» عبر مصادرها الخاصة، أن دياب قرر فعليا تسجيل أحدث أغنياته هناك خلال زيارته المقبلة للاستوديو بسبب التطور الكبير في أجهزة تسجيل الأصوات التي تم استخدامها في الاستوديو.

وأشارت المصادر إلى أن دياب لن يسجل أغنيات البوم كاملا هناك، ولكن ربما تكون الأغنية الجديدة هناك لو سمحت الظروف بذلك.

كان النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا حفلا غنائيا ناجحا منذ يومين ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

شهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا، حيث حرص الجمهور على التوافد لمسرح أبو بكر سالم المحتضن للحفل في بوليفارد الرياض قبل بدايته بساعات.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته «يا أنا يا لأ» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رددها معه.

عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية

وقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته مثل ده لو اتساب، بحبه، برج الحوت، وياه، زي مانتي، اللوك الجديد، اللي يمشي، قمرين، نور العين، العالم الله، مرايتها، احلي ونص، يوم تلات، هتدلع، وهي عاملة إيه دلوقتي، تنسي واحدة، وتملي معاك.