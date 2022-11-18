الرئيس القوي «قدّ التحدي».. لم يُدر ظهره لأي أزمة وتصدى لجميع التحديات ببسالة

تربَّع هاشتاج «السيسى قد التحدى» على عرش «التريند»، فى موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، خلال العديد من المناسبات، لا سيما التى ترتبط بقرارات الحماية الاجتماعية التى تأتى وسط تحديات عالمية أثرت على اقتصادات العالم بدأت بجائحة كورونا «كوفيد - 19»، والتى ظهرت فى نوفمبر 2019، مروراً بالأزمة الروسية - الأوكرانية، وما تبعتها من تأثيرات.

واتخذ الرئيس «السيسى» العديد من القرارات التى كانت بمثابة تحدٍّ كبير فى ظل دولة تسعى للتعافى الاقتصادى بعد سنوات من التراجع.. وفى 2020 اجتاح وباء كورونا مصر مثلها مثل باقى دول العالم، والتى سببت حالة غلق عامة نتج عنها تراجع فى ساعات العمل، وارتفاع نسبة البطالة على مستوى العالم وفقاً لإحصائيات منظمة العمل الدولية، مسبباً حالة الغلق التى عاشتها البلاد آنذاك، والتى تأثرت بها مصر فى عجلة الإنتاج، وكذلك فئة العمالة غير المنتظمة التى كانت الأكثر تضرراً، حيث توقفت حياتها بسبب الغلق.

تخصيص 100 مليار جنيه لتخفيف آثار كورونا ورفع المعاشات

أصدر الرئيس توجيهات عاجلة وسريعة للحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات، منها تخصيص 100 مليار جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن «كورونا»، وزيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودعم فئة العمالة غير المنتظمة فى القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.

وكذلك تم اتخاذ قرارات مهمة بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وكذلك تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتوفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه.

زيادة مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح إلى 3.6 مليون فدان

وفى تحدٍّ آخر، وهو الأزمة «الأوكرانية - الروسية»، بنظرة مستقبلية اتخذ الرئيس السيسى العديد من الخطوات الاستباقية بجانب قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والعلاوات الاستثنائية، بتنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح الأراضى، فتمت زيادة مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح من 3.2 مليون فدان خلال العام الماضى إلى 3.6 مليون فدان خلال العام الجارى بزيادة تُقدر بـ400 ألف فدان، إضافة إلى الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح.

ويعد مشروع حياة كريمة لتنمية الريف أحد أكبر التحديات التى خاضها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا سيما أنه استهدف تبديل حال الريف وتحسين كافة الخدمات بدايةً من المنازل وعناصر المعيشة مروراً بالصحة والتعليم وتبطين الترع، بتكلفة تتخطى 700 مليار جنيه.