الرئيس السيسي يتابع أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر في القاهرة الجديدة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من المحاور والطرق بالقاهرة الكبرى، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس شملت تفقد أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر، الذي يعد أحد أهم الشرايين الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة وشرق القاهرة، وامتدادا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف فيديو تفقد الرئيس السيسي للمحور، عن أن الطريق الجديد يعد بديلا لشارع التسعين الشمالي والجنوبي، بطول 11 كيلو مترات، وعرض 45 مترا، وبإجمالي 6 حارات لكل اتجاه بعد التطوير، ويتضمن أيضا حل مشاكل التقاطعات المباشرة، ليتم تحرير المحور واستبداله بـ 5 كباري.

المحور يبدأ من تقاطع الطريق الدائري وصولا لطريق التسعين

وقال أحد المهندسين المشرفين على المشروع خلال استعراض المحور أمام الرئيس السيسي: «المحور بطول 14 كيلو مترا، يبدأ من تقاطع الطريق الدائري وصولا لتقاطعه مع طريق التسعين، وتمت مراعاة ترحيل الحركة المرورية عن طريق إنشاء 5 كباري، أولها كوبري تقاطع محور جمال عبدالناصر مع ميدان أرابيلا، لربط مناطق التجمع الثالث مع جمال عبدالناصر».

وتابع: «الكوبري رقم 2، يربط محور جمال عبدالناصر مع محور طلعت حرب، ومنه إلى امتداد محور عزت عادل، ومنه إلى مناطق زهراء المعادي، وكوبري 3، هو كوبري محمد نجيب، بتقاطع محور جمال عبدالناصر مع محور محمد نجيب، لربط مناطق القادم من الطريق الدائري الأوسطي والتسعين الجنوبي، ومنه إلى طريق السويس».

تقاطع محور جمال عبدالناصر مع شارع الجزيرة

وأضاف: «الكوبري رقم 4، هو كوبري تقاطع محور جمال عبدالناصر مع شارع الجزيرة لربط مناطق التجمع الثالث، والكوبري رقم 5 تقاطع محور جمال عبدالناصر مع محور العبور».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للمشرف: «إحنا عملنا محورين، محور عبدالناصر 14، والسادات 14، ولما نخلص الكوبري اللي ارتفاعه 45 مترا ونعدي به المقطم وشارع 9 وياسر رزق، هنكون اتحركنا من مصر القديمة لغاية الأوسطي، بمحور حر يقلل الوقت والكثافة بتاعة العربيات والوقود، بدل ما كنا هنلف حوالين هضبة المقطم، هناخد هضبة المقطم معانا».

وسأل الرئيس السيسي، مشرف المشروع: «لو أنا في محور جمال عبدالناصر أو السادات وعايز أوصل للدائري الأوسطي أعمل إيه؟».

ورد مشرف المشروع: «عندنا محور جمال عبدالناصر بيربط مع طريق محمد بن زايد، ويكون 6 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى طريق خدمة هيكون 3 حارات مرورية في كل اتجاه، والطريق ده بيربط على الطريق الدائري الأوسطي، ومنه كوبري للربط على محور محمد بن زايد، من عند مسجد الفتاح العليم».

وتابع الرئيس: «فيه حاجة عايزين تضيفوها هتحسن حركة الناس؟».

ليرد المشرف: «استكملنا شبكة طرق بالكامل في القاهرة الجديدة وبإذن الله إنهاء أعمال تطوير الطرق في جنوب القاهرة شارع 9 بالمقطم نهاية الشهر».

مراجعة شبكة الصرف الصحي في المقطم

واختتم الرئيس: «قولتلكم راجعوا شبكة الصرف الصحي بتاعة المقطم، لأنها اتعملت في توقيت مكنش النشاط العمراني الموجود بالمستوى الموجود دلوقتي، وبالتالي بقي ضاغط على شبكة الصرف، والكوبري بتاع الحضارات هيتسلم في شهر يونيو، ربنا يوفقكم».