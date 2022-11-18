القضاء على الإرهاب.. أبرز نجاحات مصر في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

الملف الأمني والقضاء على الإرهاب من بين أبرز الملفات الشاهدة على النجاحات التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة في ملف مكافحة الإرهاب على الصعدين الداخلي والخارجي ما جعل مصر في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب.

مصر نموذجا لكل دول العالم في الحرب على الجماعات الإرهابية

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، أفاد أن مصر تعد نموذجا لكل دول العالم في الحرب على الجماعات الإرهابية والتي سعت بتمويل ودعم من الدول المعادية للنيل من مقدرات الدولة المصرية، إلا أن مخططاتها باءت بالفشل.

جهود الدولة أوقفت المخططات الإرهابية

ووفقا للتقرير خاضت الدولة حروبا ومواجهات عديدة للحفاظ على الشعب المصري، الذي وقف بجوار مؤسساته وجيشه وشرطته وقيادته من أجل محاربة تلك الجماعات الإرهابية التي حاولت إسقاط وتدمير الدولة المصرية وتنفيذ مخططاتها التدميرية، إلا أن الجهود والتحركات التي قامت بها الدولة المصرية أوقفت جميع تلك المخططات الإرهابية وكبدت تلك الجماعات خسائر عديدة طوال تلك السنوات.

السيسي كسر شوكة الإرهابيين

وعلى مدار ثمانية أعوام نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كسر شوكة الإرهابيين ودحر الجماعات التكفيرية والإرهابية سواء في سيناء أو في جميع أنحاء البلاد عبر بناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب.