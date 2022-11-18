إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال والعشرات باختناق في مواجهات بالضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان، إن جنود الاحتلال قمعوا مسيرة لمناهضة الاستيطان، تُنظم بشكل أسبوعي، في كفر قدوم في محافظة «قلقيلية» الواقعة شمال غرب الضفة. وشارك في المسيرة مئات الفلسطينيين، وأسفر قمع الاحتلال لها بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي عن إصابة أربعة في الأطراف، والعشرات بالاختناق.

إصابة طفل بالرصاص الحي في مخيم عايدة

وفي مُخيم «عايدة» بمحافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، أصيب طفل عمره 14 عامًا، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية إنه جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفي مُحافظة «الخليل» الواقعة أقصى جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا، لتواجده قرب مستوطنة «نيجهوت» المقامة على أراضي المواطنين في بلدة «دورا».

وفي مدينة «الخليل» أيضا، أطلقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في المنطقة الجنوبية من المدينة، تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين للحرم الإبراهيمي الشريف، بمناسبة الأعياد اليهودية وتشديد الإجراءات العسكرية في محيطه.