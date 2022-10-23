استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني في شمال الضفة الغربية المحتلة بنيران جنود الاحتلال، بعد ساعات من هجوم في القدس الشرقية أسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح بالغة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الصحة الفلسطينية أن رابي عرفة رابي (32 عاما) أصيب برصاصة في الرأس ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً، واستشهد في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

توتر حاد بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

ويأتي ذلك في أجواء من التوتر الحاد بين الفلسطينيين وقوات أمن الاحتلال، وخصوصا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة حيث كثّفت قوات الاحتلال مداهماتها في أعقاب هجمات دامية ضد أهداف إسرائيلية في مارس وابريل، والتي غالبا ما تتخللها اشتباكات مع السكان الفلسطينيين، خلفت أكثر من مئة قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.

ويقيم نحو مائتي ألف مستوطن في القدس الشرقية وسط 300 ألف فلسطيني من أصحاب الأرض وتواصل الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني استنادا إلى القانون الدولي في كل عهود الحكومات الإسرائيلية منذ 1967.