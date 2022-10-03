استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله بالضفة الغربية بزعم محاولتهم تنفيذ عملية دهس، إذ أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار تجاه 3 فلسطينيين شبان داخل سيارة.

اعتقال 16 فلسطينيا في الضفة الغربية

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية عملت في «مخيم الجلزون» لاعتقال مطلوبين، زاعما مهاجمة سيارة مسرعة خلال عملية الاعتقال الجنود الذين ردوا بإطلاق النار وتحييد المشتبه بهم، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت في وقت سابق، 16 فلسطينيا في الضفة الغربية . وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة «تقوع»، جنوب شرقي بيت لحم. وأطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات، قنابل الغاز والصوت، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جانبه، قال مصدر أمني، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن المواجهات تركزت قرب مدرسة الخنساء في منطقة «خربة الدير».

قوات الاحتلال تغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فلسطينيا يدعى «محمود عيسى حمدان»، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في قرية الشواورة شرق «بيت لحم»، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيين اثنين «مصطفى عودة» و«أحمد الجبريني»من مدينة نابلس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت في وقت سابق، حاجزي حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، ومنعت مركبات الفلسطينيين من المرور ما أدى إلى التسبب بأزمة خانقة.

وفي وقت سابق، أشارت منظمة «هموكيد» الحقوقية الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل تحتجز 798 فلسطينيا فيما يسمى بالاعتقال الإداري، هو أعلى رقم منذ عام 2008، موضحة أن عدد المحتجزين إداريا ارتفع بشكل مطرد في 2022.