ابنه الفنانة هند رستم: «اتكرمت كتير جدا بس مكنتش بتقول»

قالت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، إن والدتها كانت دائما ما تفضل الابتعاد عن الصحافة ووسائل الإعلام، حيث إنها لم تجد تسويق نفسها عبر وسائل الإعلام المختلفة، «كانت بتقول اللي هيعملي حاجة يشكر، لكن أنا مش هسعى علشان حد يكتب عليا، واتكرمت كتير من برة لكن مكنتش بتقول».

رضا: كانت سعيدة بالتكريمات الأجنبية.. لا يوجد فيها مجاملات

وأضافت «رضا»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، وتقدمه الإعلامية مني الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن والدتها الفنانة الراحلة كانت دائما ما تكون سعيدة بما يقوم به الأجانب تجاهها عبر كتابة أرائهم في أعمالها بدون تحيز وبحرفية، «كانت سعيدة بالجو ده علشان مش فيه مجاملات، وحسيت أنها معرضتش كل حاجتها الحلوة».

رضا: والدتي تركت الفن من سنة 1970 وكان عندها 47 سنة

واستطردت: «والدتي تركت الفن من سنة 1970 وكان عندها 47 سنة، ولما بروح هولندا أو فرنسا أو أي دولة أجنبيه بلاقي مكانتها كبيرة أوي برة، اتعمل معرض في باريس السنة اللي فاتت واستعرضوا السينما في الخمسينات، وكانوا بيطلبوا من ممثلات مصريات معينات اللبس بتاعهم، والفنانات المصريات ليهم وجود قوى على الساحة العالمية».

وأوضحت أن والدتها وفي سن صغيرة كانت تعيش مع والدتها لكنها لم تسعد بذلك قط، ثم طلبت والده والدها أن تعيش معها وهو ما حدث بالفعل، ثم طلبت والدتها أن تشرف هي على تربيتها وهو ما حدث بالفعل، «كانت في فيلم غزل البنات سنها 15 سنة تقريبا، وكانت رايحة تتفرج على فيلم ومفيش تذاكر، ووالدتي كانت غاوية تتفرج على الأفلام الأمريكاني».