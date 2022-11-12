في ذكرى ميلادها.. قصة زواج هند رستم التي تسببت في اعتزالها

يمر اليوم السبت الموافق 12 نوفمبر ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق ملكة الاغراء الفنانة هند رستم التي طالما قدمت مسيرة فنية مميزة جعلت الجمهور يرتبط بها بشكل كبير ولكن في عز تألقها فاجأت الجميع بقرار الاعتزال.

وكشفت الفنانة هند رستم في أحد من اللقاءات التليفزيونية التي أجرتها قبل رحيلها بوقت قصير، أن سر اعتزالها هو رجل حيث قالت: «استغنيت من أجل زوجي عن الفن تماما، ولم أندم لحظة على هذا القرار، أنا اعتزلت وأنا عندي 40 سنة كنت في عز مجدي، ولكن معلش حسيت إن فيه إنسان ينطبق عليه المثل اللى بيقولوا ورا كل رجل عظيم امرأة».

هند رستم تكشف سبب اعتزالها

وتابعت هند رستم قائلة: «زوجي إنسان شغلته صعبة أوي، في إيده أرواح لازم يجي بيته يلاقيه ريلاكس وهادئ، وأنا بعتبر البيت مُهدئ فكنت هعمل ده إزاي! هيجي مثلا البيت تعبان يقول فين المدام يقولوا في الأستوديو! لا طبعا مينفعش، أنا كنت بشوف إن لازم أقف جنبه».