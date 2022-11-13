10 معلومات عن هند رستم في ذكرى ميلادها.. «فاتنة السينما المصرية»

لقبت الفنانة الراحلة هند رستم بـ «فاتنة السينما المصرية»، فهي واحدة من أشهر نجوم الفن في مصر، ولها رصيد كبير من الأعمال السينمائية، وبرز أداؤها المتميز في العديد من الأدوار بينها فيلم «باب الحديد».

أشهر وأهم نجمة إغراء في السينما

وسلط برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، الضوء على محطات في حياة هند رستم، تزامنا مع ذكرى ميلادها أمس السبت 12 نوفمبر، من خلال عدة معلومات في السطور التالية.

- ولدت 12 نوفمبر عام 1931، في حي محرم بك بالإسكندرية.

- درست بمدرسة «سان فنسان دي بول» ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946.

- ساقتها الصدفة لمكتب شركة الأفلام المتحدة كي تعمل في دور صغير مع يحيى شاهين في فيلم «أزهار وأشواك».

- صارت أشهر وأهم نجمة إغراء في السينما المصرية على يد المخرج حسن الإمام الذي استفاد من موهبتها.

لم تمثل في المسرح واعتزلت في السبعينيات

- تألقت في أفلام عديدة، بينها «باب الحديد» و«صراع في النيل» كما قدمت دورا كوميديا متميزا في فيلم «إشاعة حب».

- عملت مع الكثير من المخرجين الكبار منهم عاطف سالم وصلاح أبوسيف ويوسف شاهين وأحمد بدرخان.

- لم تمثل في المسرح وحصلت على العديد من الجوائز عن أفلامها خاصة «الجبان والحب» في عام 1975.

-قررت اعتزال السينما في آواخر السبعينيات.

- كرمتها أكثر من مؤسسة ومهرجان، بينها «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» في عام 1993.

- توفيت في 8 أغسطس 2011.