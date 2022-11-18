ابنة الفنانة هند رستم تكشف كيف دخلت والدتها مجال التمثيل

كشفت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، كواليس دخول والدتها المجال الفني، حيث إنها وفي أحد الأيام وأثناء ذهابها لمشاهدة أحد الأفلام الأجنبية في دور سينما، عرضت عليها سيدة الذهاب معها إلى مكتب لاكتشاف الممثلات، وهو ما حدث بالفعل، حتى وافق المكتب على والدتها ورفض السيدة التي أخبرتها به.

رضا: والدي أعجب بها وبشخصيتها ثم تزوجها

وأضافت «رضا»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن والدتها تزوجت مرتين، أولهما كان حسن رضا والثاني الدكتور محمد فياض، حيث إن الأول رآها في الاستوديو وتعرفا على بعضهما البعض، «بابا شافها وهي نازلة من الأتوبيس بأنزحة وبتسأل على مكان أوضتها، وهو كان قاعد باصللها وأعجب بيها وشخصيتها واتجوزها لـ5 سنين».

رضا: والدتي اتجهت لمجال التمثيل بقوة بعد الانفصال عن والدي

واستطردت: «في فترة ما بعد الطلاق دخلت في مجال الفن بكل حواسها حتى اشتهرت ما بين الخمسينيات والستينيات، حتى تزوجت الدكتور فياض في عام 1960، وأنا معجبة بهند رستم مش علشان هي والدتي، وبشوف فيها ميزة أنها بتعمل أي دور».

وأوضحت أن والدتها رفضت بشدة لقب «نجمة الإغراء» ومن أعطاها هذا اللقب الإعلامي مفيد فوزي، متابعة: «زعلت جدا منه وقالتله أنت كده حددتني في دور، وعملت أدوار مفيهاش إغراء خالص وكان فيها تمثيل جيد، وكان فيه خلاف كبير بين والدتي ومفيد فوزي».