«حياة كريمة»: نطبق كل حقوق الإنسان في الريف المصري

قالت هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة إن الأمم المتحدة أجابت عن سؤال حول حقوق الإنسان، وأوضحت أنها تتأثر بسبب التغيرات المناخية، وهذه الحقوق هي، الحق في الحياة والحق في تقرير المصير والحق في التنمية والحق في الصحة والغذاء والمياة والصرف الصحي والحق في السكن اللائق.

حياة كريمة تطبق حقوق الإنسان

وأوضحت «جلال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن نشاطات مؤسسة حياة كريمة تطبق كل حقوق الإنسان في الريف المصري، لافتة أنهم انتهوا من مرحلة تجريبية وجاري الانتهاء من الخطوات الأخيرة للمرحلة الأولى للمبادرة والتي شملت 4658 قرية تابعة لـ175 مركز ومنتشرين في 20 محافظة بتكلفة تفوق 800 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن المبادرة عملت على كافة الحقوق التي أقرت الأمم المتحدة بأنها الأكثر تضررًا، وتأثرًا من التغيرات المناخية، لافتة أن مبادرة حياة كريمة عملت على 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت أنهم عرضوا فكرة المبادرة على شباب العالم خلال منتدى شباب العالم، وكذلك عرضوا تجربة حياة كريمة في قمة المناخ كوب 27 بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ، وكل الآراء اتفقت على أنه لا توجد دولة شهدت مبادرة تنموية مثل مبادرة حياة كريمة.