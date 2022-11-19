إنجازات القطاع الصحي في 8 سنوات.. إنشاء 120 مستشفى جامعيًا بـ19.5 مليار جنيه

احتل القطاع الصحي لاسيما المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات المختلفة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مكانة كبيرة واهتمام من قبل القيادة السياسية منذ تحملها مسئولية الدولة المصرية، وشهد القطاع تطورًا كبيرًا و طفرة غير مسبوقة، إذ جرى زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 عام 2014 إلى 120 مستشفى عام 2022، بتكلفة ما يزيد على 30 مليار جنيه، وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية.

المستشفيات الجامعية: دور فاعل للمستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم الانتظار

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الطفرة التي شهدها قطاع المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقاً لتقرير صادر من وزارة التعليم العالي :

ــ إنشاء 120 مستشفى جامعيًا بتكلفة 19.5 مليار جنيه.

ــ 30 مليار جنيه إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022.

ــ بلغ عدد الأسرة عام 2014 نحو 28958 سريرا، بينما بلغ عام 2022 نحو 36825 سريرا، بزيادة7867 سريرا.

ــ بلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 نحو 3000 سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 نحو 5030 سريرا، بزيادة قدرها 2030 سرير عناية مركزة، بتكلفة 2 مليار جنيه.

ــ أكثر من 20 مليون مريض يتردد على المستشفيات حاليًا بعدما كانوا 16 مليونا عام 2014.

ــ زيادة عدد مرضى الطوارئ ليصل إلى 3 ملايين مريض خلال عام 2021.