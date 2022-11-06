جامعة أسيوط: المستشفيات الجامعية تتحمل مسؤولية إجراء أكثر العمليات تعقيدا

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على دور الذى تقوم به مستشفيات أسيوط الجامعية في القضاء على قوائم الانتظار تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وإطلاقه لمبادرة فى القضاء على قوائم الإنتظار مشيراً لتحمل المستشفيات الجامعية مسئولية إجراء أكثر العمليات دقه وتعقيداً كما تميزت فى عدد من الأقسام الطبية على المستوى المحلى والعالمى كما كان لها الدور فى تأسيس مدارس طبية عالمية فى العديد من التخصصات الطبية مثل جراحه العظام والقلب والنساء والتوليد.

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور جمال عميرة أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة ووكيل نقابة الأطباء, والدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامى عرفان عميد معهد جنوب مصر للأورام الأسبق , والدكتور محمد أبو المجد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أساتذة جراحة الأورام الدكتور هشام محمود حمزة, والدكتور محمود الشعيبى, والدكتور على زيدان تهامى, والدكتور إبراهيم أبو العيون جابر, والدكتور بدوى محمد أحمد بمعهد جنوب مصرللأورام جامعة أسيوط والدكتور حسين الخياط أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة أسيوط ، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.

مستشفي القلب الجامعي

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى أن الجامعة تفخر بأنها لديها رواد فى العديد من المجالات الطبية وخاصةً جراحة القلب والصدر فقد شهد قسم جراحة القلب والصدر نقله نوعية وخاصةً بعد إنشاء مستشفى القلب الجامعى بتكلفة تصل إلى 305 مليون جنية وبطاقة سريريه تبلغ 260 سريرا موزعة على الأقسام المختلفة وهى تعد أكبر مستشفى متخصص فى صعيد مصر فى أمراض القلب والأوعية الدموية وجراحات القلب بمختلف أنواعها والرائدة فى تقديم خدمات الصحية متميزة وفائقة الجودة بما تضمه من كوادر طبية رائدة فى هذا التخصص الدقيق بأعلى الدرجات العلمية فى أمراض وجراحات القلب والقسطرة وتنوع العمليات الجراحية ووصل عدد المترددين إلى3627 حالة مترددة على العيادات الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضي، كما سجل المستشفى 356حالة دخول بالوحدات والأقسام المختلفة بالشهر نفسه، وتم إجراء 361 عملية جراحية.