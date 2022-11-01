رئيس «بنها»: تجديد وتطوير المستشفيات الجامعية لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنّ مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئًا كبيرًا لتقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة القليوبية، والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أنّ إدارة الجامعة حرصت على دعم المستشفيات الجامعية، بالإحلال والتجديد والتوسعة اللازمة في جميع الأقسام الطبية، دون توقف للخدمة الصحية للمرضى.

اللجنة العليا لمكافحة العدوى للمستشفيات الجامعية

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة بنها، الدكتورة غادة عبد الواحد، مقرر اللجنة العليا لمكافحة العدوى للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير عام المستشفى.

خطة استراتيجية لمستشفيات بنها الجامعية

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن استقبال الجامعة لأعضاء اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات، يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير القطاع الصحي، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية مضاعفة الجهود لتحسين المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.

من جانبه أكد الدكتور عمرو الدخاخني، أن المستشفيات الجامعية تولي اهتماما كبيرا بأمان وسلامة المرضى والعاملين، ولذلك ستقوم اللجنة العليا لمكافحة العدوى التابعة للمجلس الأعلى للجامعات بعمل تقييم للأداء مكافحة العدوى بالمستشفي الجامعي؛ للاطمنئان على جودة الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الطبي للمرضى.