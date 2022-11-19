التحالف الوطني يقدم خدمات قوافل «ستر وعافية» لأهالي العياط وكفر شبين

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقديم خدماته للأهالي المستفيدين من قوافل ستر وعافية، من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف، بتنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل خدمات قوافل «ستر وعافية 2» لأهالي قرية كفر شبين مركز شبين القناطر وقرية البليدية مركز العياط بالجيزة والقرى المجاورة، بإجراء عمليات جراحات العيون لمن تم توقيع الكشف عليه في المرحلة الأولى من القافلة وتم تشخيص احتياجه لإجراء العمليات الجراحية.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، إن التحالف الوطني انتهى من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من قوافل ستر وعافية 2 وستر وعافية 3، بإجراء الكشف الطبي على جميع من رغب من الأهالي في مجال الحد من الإصابة بالعمى من خلال مستشفى ميداني متنقل في مجال العيون ضمن مبادرة «عنيك في عنينا».

توزيع النظارات الطبية

وشملت المرحلة الأولى توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية والعمليات الجراحية، وشملت المرحلة الثانية توزيع النظارات الطبية على من تم توقيع الكشف عليه وثبت احتياجه للنظارة وقيامه بعمل المقاس الطبى واختياره بنفسه لنوع النظارة ولونها.

إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن المرحلة الثالثة شملت إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، منها إزالة مياه بيضاء وظفرة وحول وغيرها من جراحات العيون بالمجان تماما وداخل واحدة من أفضل المستشفيات المتخصصة في جراحات العيون بالقاهرة.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية تشارك في قوافل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي ستر وعافية بمستشفى ميدانى متنقل ومتخصص في علاج امراض العيون من خلال مبادرة عنيك في عنينا الى جانب المشاركة في بعض القوافل بمبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكرى غير القادرين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم حماية لهم من البتر فضلا عن مبادرة لمصر للحفاظ على صحة اطفال المدارس من خلال عمل المسوحات الطبية لهم في مجالات الانميا والسكر والتقزم والعيون وتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة لهم بالمجان تماما.