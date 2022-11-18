فعاليات مبادرة التحالف الوطني «ستر وعافية 5».. كشف طبي وتمكين اقتصادي

يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على توفير الحماية الاجتماعية للأهالي في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، ويعمل على ذلك من كافة الجهات المختلفة، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو التمكين الاقتصادي وغيره، وأطلق التحالف خلال الفترة الأخيرة، المرحلة الخامسة من قوافل «ستر وعافية»، في عدد من القرى المختلفة بالغربية.

«طرق الأبواب» و«دفا الشتاء» ضمن قوافل «ستر وعافية»

وضمت القافلة العديد من الأنشطة التي تنوعت بين توفير كراسي متحركة وسيارات لصيانة وتركيب الأجهزة التعويضية لذوي الهمم، وبرامج وعي للأطفال وخدمات تنظيم الأسرة، فضلا عن القوافل الطبية التي شملت تخصصات مختلفة منها قياس النظارات الطبية والضغط والسكر، إلى جانب حملات التوعية بأهيمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الإنجابية.

ومن فعاليات القافلة هي حملة «طرق الأبواب» التي يتم من خلالها توزيع المواد الغذائية على الأهالي، وحملة «دفا الشتاء»، التي يوزع من خلالها التحالف الوطني بطاطين لحماية الأهالي من برد الشتاء القارص، كما تم تنظيم كرفالات للأطفال ومسارح عرائس، وإقامة معارض ملابس بالمجان وغيره.

أنشطة «ستر وعافية» بالتعاون بين 15 عضوا بالتحالف

واهتمت القافلة بتحقيق التمكين الاقتصادي للأهالي من خلال المساعدة في تمويل وإنشاء المشروعات، كما تضمنت القافلة حملات توعوية بمخاطر التغير المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة، وحث الأهالي على التوقف عن السلوكيات المختلفة التي تتسبب في الإضرار بالطبيعة، إلى جانب تنظيم حملة «عنيك في عنينا» التي تعمل على الحد من مسببات العمى، وحملة «قدم صحيح» لمعالجة الأهالي من مرض القدم السكري، ومبادرة «لمصر.. أطفال مصر مستقبل مصر»، التي تجري مسوحات طبية لأطفال المدارس لحمايتهم من الإصابة بأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة والشكر وأمراض العيون وغيرها.

وتمت هذه القوافل متعددة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة أكثر من 15 عضوا من أعضاء التحالف الوطني، وتواجدت في منطقة القرى التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.